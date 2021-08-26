В Пулково задержали 5 внутренних рейсов

В Пулково задержали 5 внутренних рейсов
С вылетом задерживаются пять рейсов. Фото: Baltphoto

В четверг, 26 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают пять самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Симферополя, Калининграда и Иркутска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задержаны два рейса до Москвы. Горожане собирались улететь из Северной столицы в 05:00 и в 09:20. Однако сделать это согласно расписанию не получится.

Далее с опозданием вылетит рейс до Калининграда. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 12:45, одна вылет сдвинули на 0:25.

Кроме этого задерживается рейс до Иркутска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:50, однако время вылета сдвинули.

Также задерживают рейс до Симферополя. Его обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет должен был улететь в 13:45.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Пулково с января обслужил 10 млн пассажиров.

задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Половина петербуржцев отказались от электросамокатов из-за опасений за свою жизнь
Половина петербуржцев отказались от электросамокатов из-за опасений за свою жизнь
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для пенсионеров
В России выявили еще 19,6 тыс. случаев COVID
В США коронавирусом заражены почти 40 млн человек
В Пулково задержали 5 внутренних рейсов
В пятницу в Ленобласти температура повысится до +20
Представитель Краско о самочувствии артиста: «он был действительно ...
В пятницу петербуржцев ждет безрадостная погода
Даме, укравшей у 89-летней петербурженки 600 тыс., предъявили обвинение