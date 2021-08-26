В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для пенсионеров

Там же отметили опасность пандемии ковида для пенсионеров. Так, трудящиеся работающие пожилые люди каждый день рискуют здоровьем. Несмотря на распространение ковида, они все равно ходят на работу и ездят в общественном транспорте. Об этом сообщает RT.

Депутаты предоставили бы четыре дополнительных выходных. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала , что в Выборгском районе Петербурга мошенники обманули пенсионерку почти на 3 млн рублей. В полицию обратилась 73-летняя женщина и рассказала о том, что проживающей на проспекте Художников пенсионерке в период с 21 по 25 августа на мобильный телефон звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником крупного российского банка. По его словам, со счета пенсионерки неизвестные пытались снять денежные средства.