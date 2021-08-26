Александр Малькевич прокомментировал переезд телеканала «Санкт-Петербург»

Александр Малькевич прокомментировал переезд телеканала «Санкт-Петербург»
Сейчас в городе думают над идеей работы холдинга, чтобы собрать все петербургские СМИ в одном медиацентре. Фото: Google.Maps

Вот уже десять лет телеканал «Санкт-Петербург» арендует помещения в здании Ленинградского телецентра. Генеральный директор телеканала Александр Малькевич отметил, что это не правильно, когда у такой компании нет своего места.

В этом году 380 миллионов рублей из горбюджета ушли на оплату аренды. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас в городе думают над идеей работы холдинга, чтобы собрать все петербургские СМИ в одном медиацентре.

Малькевич отметил, что здесь может быть пресс-центр, музей городской журналистики, медиашкола для юных журналистов, пространство для блогеров и другое. И это экономически выгодно, потому что расположено все вместе, отмечает директор.

Здание со временем перейдет в собственность города. Это будет экономически выгодно.

Также в этом здании могут разместятся дизайнерские студии, рекламные и PR-агентства.

На сегодняшний день телеканал работает на Чапыгина, 6.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генеральная репетиция Главного военно-морского парада транслировалась в четверг в социальных сетях.

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