На телеканале «Санкт-Петербург» покажут генеральную репетицию Главного военно-морского парада

На телеканале &#171;Санкт-Петербург&#187; покажут генеральную репетицию Главного военно-морского парада
Генеральную репетицию Главного военно-морского парада можно будет увидеть в Интернете. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb 

Генеральная репетиция Главного военно-морского парада будет транслироваться в четверг в социальных сетях.

Телеканал «Санкт-Петербург» 22 июля будет снимать генеральную репетицию парада, ее можно будет увидеть в Сети и на сайте канала.

Известно, что в общей сложности в Главном военно-морском параде примут участие свыше 50-ти кораблей, катеров и подводных лодок. В их числе находится ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», корветы «Гремящий» и «Стойкий».

При этом, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» впервые поучаствует в шествии.

Начать просмотр генеральной репетиции парада в городе на Неве можно будет уже в 11:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России 25 июля посетит Северную столицу, чтобы принять участия в параде ко Дню Военно-морского флота.

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