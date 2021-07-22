Владимир Путин в День ВМФ отправится на парад в Петербурге

Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ
Владимир Путин отправится на парад в Петербурге. Фото: пресс-служба президента РФ

Лидер Российской Федерации Владимир Путин на катере обойдет парадную линию боевых кораблей в Кронштадтском рейде.

Глава государства 25 июля посетит Северную столицу, чтобы принять участия в параде ко Дню Военно-морского флота. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Владимир Путин примет парад, который состоится в акватории Невы. Кроме этого лидер по воде отправится на Кронштадтский рейд, чтобы встретиться с боевыми кораблями, которые к тому моменту уже выстроятся в парадную линию.

Известно, что в начале праздника президент РФ традиционно выступает с праздничной речь. Глава государства обратится ко всем российским морякам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в метрополитене Петербурга появились плакаты ко Дню ВМФ.

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