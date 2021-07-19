В метрополитене Петербурга появились плакаты ко Дню ВМФ

Праздничные плакаты в честь Дня ВМФ развесили на станциях петербургской подземки. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена города.

Пассажиры могут увидеть 35 праздничных плакатов на балюстрадах эскалаторов. Они будут размещены в лайтбоксах. В вагонах поездов развесили 350 небольших плакатов в рамках.

Еще 35 постеров разместили на верхних и нижних гребенках эскалаторов. Также 22 раза в день по звуковому каналу подземки транслируется поздравительная речь.

День Военно-морского флота будет отмечаться 25 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что репетиции парада ВМФ ограничат движение в центре Петербурга. Движение пешеходов и транспортных средств будет ограничено в четверг, 22 июля. Репетиция пройдет с 09:00 до 14:00.