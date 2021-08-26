В Петербурге выбрали пять автобусных перевозчиков с 2022 года

В Северной столице назвали компании, которые будут работать после перехода на транспортную реформу. Фото: Baltphoto

В Северной столице назвали компании, которые будут работать после перехода на транспортную реформу. Фото: Baltphoto

Администрация Петербурга определилась с пятью автобусными перевозчиками до 2028 года.

Пресс-служба комитета по транспорту сообщила, что больше всего направлений, 167, получила компания «Вест-Сервис».

113 отдали «Третьему парку», а 56 маршрутов получил «Домтрансавто». Кроме этого, по 11 дорогам города осуществлять перевозки будет компания «Такси».

Пятым автобусным перевозчиком так и остался ГУП «Пассажиравтотранс». Он продолжит обслуживать 110 маршрутов. В конкурсе предприятие не участвовало.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ФАС не отменила госзакупки транспортной реформы после жалоб перевозчика. Перевозчик обращался в антимонопольщикам с просьбой отменить госзакупки по обслуживанию автобусной маршрутной сети Северной столицы на сумму более 186 млрд рублей, что поставило под угрозу проведение в городе так называемой транспортной реформы.