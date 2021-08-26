В России новый рекорд погибших от COVID за сутки

В России новый рекорд погибших от COVID за сутки
В России продолжают умирать люди от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Российской Федерации количество скончавшихся за 24 часа от новой коронавирусной инфекции достигло рекордной отметки в 820 человек. Такая цифра становится антирекордом с начала пандемии.

Об это сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее за сутки было зарегистрировано 809 смертей от ковида. Ранее был «рекордной» стала отметка в 819 человек. Такой показатель был зафиксирован 14 августа.

Первое место в антирейтинге по числу смертей стали Москва — 54 человека, затем идет Петербург — 38, Краснодарский край — 34 , Свердловская область — 33, Пермский край и Нижегородская область — по 28.

Общее число умерших в результате вируса достигло 179 243.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла в два раза.

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