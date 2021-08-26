В России новый рекорд погибших от COVID за сутки

В Российской Федерации количество скончавшихся за 24 часа от новой коронавирусной инфекции достигло рекордной отметки в 820 человек. Такая цифра становится антирекордом с начала пандемии.
Об это сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Днем ранее за сутки было зарегистрировано 809 смертей от ковида. Ранее был «рекордной» стала отметка в 819 человек. Такой показатель был зафиксирован 14 августа.
Первое место в антирейтинге по числу смертей стали Москва — 54 человека, затем идет Петербург — 38, Краснодарский край — 34 , Свердловская область — 33, Пермский край и Нижегородская область — по 28.
Общее число умерших в результате вируса достигло 179 243.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла в два раза.