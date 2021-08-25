Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла в два раза

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла в два раза
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи ковида. Фото: unsplash

За последние сутки в Петербурге подтвердилось 1385 новых диагнозов COVID-19.

Днем ранее стало известно о 600 новых случаях коронавируса в Северной столице. Таким образом, суточная заболеваемость за последний день взлетела более чем в два раза. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в России.

По числу новых заболевших Петербург среди российских регионов находится на втором месте. Лидирует Москва — 1402 случая. Следом идет Подмосковье — 776.

Кроме того, за вчерашний день выздоровело 892 человека. Также были зарегистрировано 30 летальных исходов от последствий ковида.

Общее количество заразившихся в городе достигло 569 861. За время пандемии выздоровело 546 578 пациентов. Смертей на сегодняшний день насчитывается 20 372.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили еще 19,5 тыс. случаев коронавируса.

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