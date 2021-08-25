В России выявили еще 19,5 тыс. случаев коронавируса

В России выявили еще 19,5 тыс. случаев коронавируса
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 536 человек.

Об этом стало известно сегодня, 25 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 804 910 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 809 случаях, за все время пандемии скончались 178 423 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 19 654 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Денис Проценко назвал недостаточным число вакцинированных от коронавируса в России

заболевшие в россии коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Лошади-беспризорники перекрыли шоссе в Ленинградской области
Лошади-беспризорники перекрыли шоссе в Ленинградской области
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Белорусского убийцу из девяностых задержали в Петербурге спустя 20 лет
Беглов поздравил петербургского паралимпийца Даниленко с бронзой
В аэропорту Пулково 25 августа задержали восемь рейсов
Три человека погибли в Грузии из-за падения автомобиля в овраг
Петербургские кандидаты в депутаты просят аудиенции у тюленя Крошика
В Петербурге зафиксировано 1385 новых случаев коронавируса
Песков: «Северный поток — 2» обеспечит энергобезопасность Европы
Реставрация 44 домов-памятников в Петербурге начнется в 2022 году