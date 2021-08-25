В России выявили еще 19,5 тыс. случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 19 536 человек.

Об этом стало известно сегодня, 25 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 804 910 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 809 случаях, за все время пандемии скончались 178 423 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 19 654 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Денис Проценко назвал недостаточным число вакцинированных от коронавируса в России