Проценко назвал недостаточным число вакцинированных от коронавируса в России

Среди врачей есть опасения, что к ковиду осенью добавится грипп. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Среди врачей есть опасения, что к ковиду осенью добавится грипп. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В России пока недостаточное количество привитых от ковида. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Таких показателей не достаточно для формирования коллективного иммунитета.

Долю вакцинированных в стране нужно увеличить до 80%. Он также заявил, что среди врачей есть опасения, что к ковиду осенью добавится грипп. Об этом сообщает «Интерфакс».

Проценко отметил, настороженность медики не теряют. Антиковидные меры по-прежнему актуальны. Это и прививка от ковида, это и использование защитных масок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что городские власти предупредили, что грядущей осенью в Петербурге ожидается очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Заместитель главы комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов рассказал, что вспышка коронавируса может произойти на фоне сезонного прихода простудных вирусов и падения темпов вакцинации.