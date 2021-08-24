Осенью в Петербурге ожидают всплеск заболеваемости COVID-19

Осенью в Петербурге ожидают всплеск заболеваемости COVID-19
Мотовилов добавил, что в запасе есть порядка 500 тысяч доз вакцины. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Городские власти предупредили, что грядущей осенью в Петербурге ожидается очередной всплеск заболеваемости коронавирусом.

Заместитель главы комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов рассказал «Комсомольской правде», что вспышка коронавируса может произойти на фоне сезонного прихода простудных вирусов и падения темпов вакцинации.

По словам зампреда, еще недавно в Северной столице делали больше 20 тысяч первичных прививок и около 18 тысяч вторичных. Однако сейчас наблюдается падение объемов — показатель достиг 10 тысяч.

Мотовилов добавил, что в запасе есть порядка 500 тысяч доз вакцины, для желающих вакцинироваться развернуто 165 прививочных пунктов, однако интерес к прививкам небольшой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге свернули 655 коронавирусных коек в двух стационарах.

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