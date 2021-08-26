Пять знаков Зодиака, для которых осень — лучший период

Пять знаков Зодиака, для которых осень &#8212; лучший период
Водолею самое время отправиться в поход. Фото: pixabay

Лето угасает, с каждым днем становится холоднее, и хотя на календаре еще август, в воздухе уже чувствуется дыхание осени. Кто-то с тоской ждет дождей, а вот Ракам, Тельцам, Скорпионам, Овнам и Водолеям, наоборот, не терпится достать из шкафов свитера и резиновые сапожки.

Период силы созвездий совершенно не связан с этими предпочтениями — праздновать свой день рождения осенью будут только Скорпионы. Дело во внутренних настройках сущностей.

Овен принадлежит огненному тригону, и его любовь к осени основана, конечно, на ее красно-оранжевых красках.

Водолей, сын воздушной стихии, наслаждается ароматом осенних парков.

Раки и Скорпионы, чувственные и страстные натуры, погружаются с головой в процесс умирания природы, их захватывает трепет последнего листа и драматичность темных грозовых ночей.

И наконец Телец, знак Земли, как будто срастается со своей стихией в этот период. Всем перечисленным знакам начиная с конца августа начинает хотеться выехать за город. Они сохраняют красивые фотографии с осенними пейзажами, покупают клетчатые шарфы. Не удивляйтесь, если на ваших глазах Скорпион, все лето безвылазно просидевший в городе, начнет собирать походный рюкзак.

Внутренняя сущность определенно зовет в путь — не нужно сопротивляться, отдайтесь желанию путешествовать. Но как повести себя, чтобы получить от этого сезона максимум пользы? Конечно, основываться на своем звездном предназначении. Прекрасно, если в распоряжении Тельца окажется загородный участок. Все посадки луковиц осенних цветов, удобрение почвы перед зимой, консервацию на зиму парников лучше поручить ему. Поверьте, он будет только рад — ведь именно осенью его начинает тянуть к садоводству и всему, что связано с землей. Кстати, удачным будет и поход за грибами в компании Тельца.

Водолею самое время отправиться в поход. Озеро, окруженное скалами, горы или излучина реки, обрамленная бесконечными полями, — все те места вдали от цивилизации, где, цитируя Чехова, воздух тих, прозрачен и свеж.

Можно предпринять поездку на Байкал или покорить Уральские горы. Или, не покидая город на долгий срок, отправиться в Рускеалу, на мраморные карьеры.

Овну самое время раскрыть свой творческий потенциал. Хватит просто любоваться осенней листвой — пора запечатлеть ее на картине. Лучше всего — устроить пленер на открытом воздухе. Получившийся пейзаж станет своеобразным талисманом, будет приносить удачу.

Скорпионы и Раки чувствуют себя в круговороте осени как рыбы в воде.

Именно эти знакам больше всего идут образы роковых красавиц в красных беретах и нуарных злодеев с зонтами-тростями. Знакам водного тригона ни в коем случае нельзя отказывать себе в желании погулять под осенним дождем — родная стихия наполнит их особенной силой.

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