Матвиенко призвала родителей подключиться к контролю качества питания в школах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко порекомендовала родительским комитетам с первых дней учебного года проверить, как кормят детей в школах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко порекомендовала родительским комитетам с первых дней учебного года проверить, как кормят детей в школах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала родителей школьников активнее проверять качество еды в школах.

Она отметила, что важно, чтобы родители сами следили за качеством питания. Много примеров по всей России, когда невкусная, некачественная еда идет в отходы, потому что школьники ее не едят. Об этом сообщает ТАСС.

Важна позиция родителей, отметила Матвиенко. Она призвала не быть равнодушным, понимать, что употребляют в пищу дети в школе. Так, родительский комитет должен интересоваться меню, качеством еды, сам пробовать еду, считает председатель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет. При наличии двух и более авто в семье, купленных на личные деньги, государство ранее пособие не выплачивало.