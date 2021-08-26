Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания

Житель Тюмени Виталий Бережной, задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, признался в том, что убил её, а перед этим изнасиловал.

Новые подробности по делу погибшей 8-летней жительницы Тюмени сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По её словам, Бережной признался в содеянном в ходе допроса. Более того, он подтвердил свои показания во время следственного эксперимента — в частности, указал место, где оставил тело девочки.

Согласно заявлению Бережного, все случилось 30 июня. Находясь под действием алкоголя и наркотиков, мужчина встретил школьницу на лестничной площадке и заманил в квартиру. После этого злоумышленник связал ребенка скотчем, изнасиловал и задушил. Несколько дней тело девочки лежало у него в холодильнике, пока насильник думал, как избавиться от трупа.

Будучи сборщиком мебели, мужчина забрал с работы коробку от бытовой техники и упаковал в нее погибшую, для герметичности обернув тело в пластиковые пакеты и замотав скотчем. 17 августа он отнес жертву к берегу озера Оброчное, где спрятал в труднодоступном месте. Позже именно там волонтеры отыскали школьницу.

По коробке и фрагменту половика, в который также был завернут труп, полицейским удалось вычислить злодея. Оказалось, что Бережной десять лет назад, до переезда в Тюмень, занимал должность помощника участкового в Ханты-Мансийском автономном округе. Также известно, что он принимал участие в поисках убитой школьницы, когда к операции подключили волонтеров и добровольцев.

Сейчас сторона обвинения требует заключить насильника под стражу. Следствие планирует предъявить ему обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием).

Напомним, что ранее правоохранители выдвигали версию о деятельности серийного убийцы: с 1997 года в Тюмени, не считая последнего случая, пропали восемь детей. Некоторых позже нашли мертвыми, другие остаются пропавшими без вести. У большинства жертв был объединяющий признак — косоглазие. Это дало следствию основание полагать, что в регионе мог орудовать маньяк. Будет ли развиваться эта теория теперь, после того, как убийцу восьмилетней девочки нашли, неизвестно.