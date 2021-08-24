Заинтересовались СК и Малахов: в Тюмени расследуют пропажу еще 8 детей

Труп девочки пролежал около недели, прежде чем его нашли. Примечательно, что волонтеры неоднократно обыскивали эти места. Фото: Pixabay

Труп девочки пролежал около недели, прежде чем его нашли. Примечательно, что волонтеры неоднократно обыскивали эти места. Фото: Pixabay

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о безвестной пропаже восьми детей в Тюмени, где недавно нашли убитой 8-летнюю девочку. Правоохранители подозревают, что в городе с 1997 года орудует серийный маньяк.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Бастрыкин поручил «доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время». В производстве Главного следственного управления СКР находится уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Речь идет о девяти эпизодах пропажи несовершеннолетних с 1997 года. Некоторых детей позже нашли, на их телах были признаки насильственной смерти. Поводом к новому витку расследования громких случаев стала гибель восьмилетней девочки, тело которой 19 августа нашли на берегу озера Оброчное.

Восьмилетняя жительница Тюмени ушла из дома на прогулку 30 июня и не вернулась. С этого момента девочку искали сотни волонтеров, добровольцев и полицейских. За информацию о её местонахождении обещали сначала 500 тысяч, а затем 1 млн рублей. К сожалению, предполагаемый труп школьницы 19 августа обнаружили рядом с АЗС, в двух километрах от дома — он был завернут в пакет. Как позже рассказали правоохранители, руки и ноги умершей были связаны скотчем.

Волонтеры рассказывают, что семья девочки была неблагополучной: отец находился в тюрьме за убийство, мать отдала малышей в детдом и исчезла — за четырьмя детьми присматривала бабушка. Похоже, школьница нередко была предоставлена сама себе: отец, освободившийся по УДО, и бабушка выпивали и даже не принимали участия в поисках ребенка, передает РИА Новости.

Задуматься о том, что погибшая малышка стала еще одним звеном в цепочке жестоких убийств, правоохранителей заставила необычная черта внешности, объединяющая пропавших детей — косоглазие. Истории девяти трагедий посвятил выпуск «Прямого эфира» Андрей Малахов. На передаче присутствовала бабушка девочки, которая рассказала, что следователи подозревали в убийстве внучки и её, и отца.

Однако на данный момент о зацепках, имеющихся у правоохранителей, ничего неизвестно. Ни подозреваемых, ни задержанных, ни обвиняемых в деле пока нет.