В Петербурге отметили день рождения российского цирка. Фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге отметили день рождения российского цирка. Фоторепортаж Gazeta.SPb
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербургский Цирк на Фонтанке отметили день рождения российского цирка. В честь этого прошли праздничные мероприятия.

Сегодня, 26 августа, под куполом цирка выступили музыканты, акробаты и даже дрессированные слоны. Ко дню рождения в Большом Санкт-Петербургском цирке прошел фестиваль мастер-классов и интерактивных занятий для всех любителей циркового искусства. Об этом сообщает пресс-служба Цирка на Фонтанке.

Целый день проходила программа с участием звезд цирка, учеников цирковых студий и мастеров твистинга. Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим.
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области на время приостановят работу передвижных цирков шапито.

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