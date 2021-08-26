В Петербурге отметили день рождения российского цирка. Фоторепортаж Gazeta.SPb

Петербургский Цирк на Фонтанке отметили день рождения российского цирка. В честь этого прошли праздничные мероприятия.

Сегодня, 26 августа, под куполом цирка выступили музыканты, акробаты и даже дрессированные слоны. Ко дню рождения в Большом Санкт-Петербургском цирке прошел фестиваль мастер-классов и интерактивных занятий для всех любителей циркового искусства. Об этом сообщает пресс-служба Цирка на Фонтанке.

Целый день проходила программа с участием звезд цирка, учеников цирковых студий и мастеров твистинга. Зрители увидели шоу мыльных пузырей и посетили аквагрим.