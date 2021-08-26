Песков прокомментировал указ о госслужбе россиян с другим гражданством

Речь идет о тех, кто имеет гражданство Украины. Фото: сайт Президента России

Речь идет о тех, кто имеет гражданство Украины. Фото: сайт Президента России

Закон о возможности приема на госслужбу россиян с гражданством других стран коснется небольшого количества граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Этот документ подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали накануне. Так, россиянин, имеющий гражданство другой страны, может заниматься госслужбой. Об этом сообщают «Известия».

Песков отметил, что в этом случае речь идет о тех, кто имеет гражданство Украины. Он говорит, что такие ситуации случаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что деньги на единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят из дополнительных доходов бюджета, что не приведет к увеличению налогов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, правительство аккуратно подсчитало бюджетораспределение.