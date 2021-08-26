Сентябрь в Петербурге может стать самым прохладным за последние 13 лет

Сентябрь в Петербурге может стать самым прохладным за последние 13 лет
Первого сентября температура воздуха будет от +14 до +19. Фото: pixabay.com

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что скорый сентябрь будет холодным — температура в Петербурге опустится до +12 градусов.

Синоптик обратил внимание на то, что такой холодный сентябрь был 13 лет назад — в 2008 году. Последние 12 лет месяц был все-таки теплым. Об этом сообщают «Невские новости».

Сентябрь в этом году будет ближе к своей норме. Средняя температура до +11,3 градуса. Ночью +8,1, отмечает Леус.

Самой холодной неделей в следующем месяце будет первая неделя. Температура опустится на 2,5 градуса ниже нормы. Днем будет от +11 до +16 градусов. Весь месяц ожидаются осадки. Первого сентября температура воздуха будет от +14 до +19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус рассказал, что осенью может начаться новая пандемия.

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