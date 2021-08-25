Осенью может начаться новая пандемия, считают в ВОЗ

Осенью может начаться новая пандемия, считают в ВОЗ
Некоторые ограничения будут актуальны еще долгое время. Фото: pixabay.com

В организации призвали страны готовиться к различным сложностям.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что осенью может начаться новая пандемия. Он призвал страны обеспечить меры реагирования в рамках трансляции на странице организации в Twitter.

Глава ВОЗ добавил, что эпидемиологическая обстановка в мире стабилизовалась, но заболеваемость и смертность все равно остаются на высоком уровне. Это значит, что ближайшие месяцы станут «критическим периодом для обеспечения готовности к будущем пандемии».

«Но эта стабильность на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей»,

— заключил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что непривитые от ковида почти в 30 раз чаще попадают в больницу.

ВОЗ пандемия статистика


 

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