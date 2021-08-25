Непривитые от ковида почти в 30 раз чаще попадают в больницу

Такими данными делятся в США.

В Соединенных штатах Америки рассказали, как часто привитые граждане попадают в больницы в связи с заражением коронавирусом. В центре по контролю и профилактике заболеваний уверяют, что те, кто не делал прививку, в 29 раз чаще нуждаются в госпитализации, чем остальные.

Известно, что такие данные получили после наблюдений за 43 тысячами пациентов в округе Лос-Анджелес. Среди них полный цикл вакцинации прошли около 25%, частично вакцинированных – 3,3%, остальные – те, кто прививку не делал.

Вакцинированные в том числе реже попадают в отделение интенсивной терапии (0,5%) и меньше нуждаются в ИВЛ (0,2%).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ объявила о стабилизации числа случаев заражения ковидом в мире. Эпидемиологическая обстановка постепенно налаживается.