ВОЗ объявила о стабилизации числа случаев заражения ковидом в мире

Эпидемиологическая обстановка постепенно налаживается.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о стабилизации числа случаев заражения коронавирусом, а также летальных исходов из-за инфекции во всем мире. Об этом сегодня, 25 августа, пишет ТАСС.
С 16 по 22 августа зарегистрировали более 4,5 миллионов случаев заболевания, умерли более 68 тысяч человек. Роста цифры не зафиксировано и это – хорошо, отмечают специалисты.
«После роста на протяжении почти двух месяцев число случаев COVID-19 и смерти в мире было стабильным на прошлой неделе»,
— подчеркнул Гебрейесус.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала пандемии в Петербурге провели более 11,6 млн ПЦР-тестов.