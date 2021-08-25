ВОЗ объявила о стабилизации числа случаев заражения ковидом в мире

ВОЗ объявила о стабилизации числа случаев заражения ковидом в мире
Вакцинация предотвращает рост тяжелых течений коронавируса и смертей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эпидемиологическая обстановка постепенно налаживается.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о стабилизации числа случаев заражения коронавирусом, а также летальных исходов из-за инфекции во всем мире. Об этом сегодня, 25 августа, пишет ТАСС.

С 16 по 22 августа зарегистрировали более 4,5 миллионов случаев заболевания, умерли более 68 тысяч человек. Роста цифры не зафиксировано и это – хорошо, отмечают специалисты.

«После роста на протяжении почти двух месяцев число случаев COVID-19 и смерти в мире было стабильным на прошлой неделе»,

— подчеркнул Гебрейесус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с начала пандемии в Петербурге провели более 11,6 млн ПЦР-тестов.

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