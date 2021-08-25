С начала пандемии в Петербурге провели более 11,6 млн ПЦР-тестов

С начала пандемии в Петербурге провели более 11,6 млн ПЦР-тестов
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице подсчитали количество проведенных за время пандемии лабораторных ПЦР-исследований на коронавирус.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, общее количество проведенных в Петербурге тестов превысило 11,6 млн.

На сегодняшний день тесты на коронавирус можно сдать в 59 лабораториях, в том числе 26 — на базе городских больниц, 18 — частных клиник и 15 — федеральных учреждений.

Одна из крупнейших лабораторий работает в Николаевской больнице. Сюда поступают биоматериалы из медучреждений пяти районов города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла в два раза. Общее количество заразившихся в городе достигло 569 861. За время пандемии выздоровело 546 578 пациентов. Смертей на сегодняшний день насчитывается 20 372.

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