В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса

В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса
Отличия между «ЭпиВакКороной» и новым препаратом в техособенностях производства. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Минздрав России объявил, что зарегистрировал еще одну вакцину от ковида. Называется она «ЭпиВакКорона-Н».

Центр «Вектор» подал документы на ее регистрацию конце июня. В начале июля Роспатент зарегистрировал товарный знак для нее. Отличия между «ЭпиВакКороной» и новым препаратом в техособенностях производства. Об этом сообщает ТАСС.

Минздрав России весной этого года выдал разрешение на клинические испытания вакцины от ковида «ЭпиВакКорона-Н». В исследованиях принимают участие россияне от 18 до 60 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большая партия вакцины «Спутник V» в количестве более 65 тысяч комплектов доз поступила сегодня, 26 августа, на фармбазу Северной столицы. Губернатор города Александр Беглов отметил, что в скором времени начнется новый учебный год. Из разных уголков России в Петербург возвращаются школьники и студенты.

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В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса