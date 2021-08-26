Новая партия вакцины «Спутник V» поступила в Петербург

Новая партия вакцины «Спутник V» поступила в Петербург
Сейчас привито первично около 1,5 миллиона горожан. Фото: sputnikvaccine.com/rus

Большая партия вакцины «Спутник V» в количестве более 65 тысяч комплектов доз поступила сегодня, 26 августа, на фармбазу Северной столицы.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что в скором времени начнется новый учебный год. На данный момент из разных уголков России в Петербург возвращаются школьники и студенты. Темпы прививки нужно наращивать каждый день, заявил Беглов. Так, как можно быстрее необходимо создать у петербуржцев коллективный иммунитет. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас привито первично около 1,5 миллиона горожан. Полностью закончили цикл вакцинации более миллиона 378 тысячи человек. Работают 166 пунктов вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент более 50% педагогов Санкт-Петербурга сделали прививку от ковида. Это, в том числе, воспитатели детских садов, учителя школ и других образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.

Александр Беглов вакцинация коронавирус Спутник V статистика


 

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