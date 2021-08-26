Гинеколог заявил о риске преждевременных родов из-за COVID-19

Гинеколог обратила внимание на то, что для уменьшения рисков плохих последствий нужно делать прививку от ковида. Фото: Pixabay

Гинеколог обратила внимание на то, что для уменьшения рисков плохих последствий нужно делать прививку от ковида. Фото: Pixabay

Ковид может плохо повлиять на течение беременности, вплоть до появления риска мертворождения. Об этом заявил гинеколог Татьяна Ивлева.

Ковид у беременных в два раза увеличивает риски преждевременных родов. Некоторым болеющим женщинам приходится рожать раньше срока, чтобы было легче лечить ковид. Она отметила, что в случаях заражения ковидом риск мертворождения возрастает на семь процентов. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Гинеколог обратила внимание на то, что для уменьшения рисков плохих последствий нужно делать прививку от ковида. Сделать это можно на этапе планирования беременности, так и на третьем триместре.

Против ковида в первую очередь будут прививаться те женщины, у которых есть тяжелая сопутствующая патология. То есть те, за жизнь которых врачи опасаются, призналась Ивлева.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав России объявил, что зарегистрировал еще одну вакцину от ковида.