Еще 33 человека умерли от коронавируса в Петербурге

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 33 случая.

Об этом стало известно в пятницу, 27 августа. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 443 петербуржцев. В России за минувшие сутки зафиксировано 798 летальных исходов.

За последние сутки также обнаружено 1 395 новых случаев заболевания вирусом. Выздоровело 1 296 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из новых признаков ковида инфекционист выделила рвоту, диарею и боли в животе. Из-за того, что пациенты могут спутать эти симптомы с проблемами с ЖКТ и затягивают с походом ко врачу, у них может начаться обезвоживание. Стоит отметить, что для дельта-штамма не характерна потеря обоняния.