Перечислены опасные симптомы новых штаммов COVID-19

Врач первого Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станкевич рассказала об опасных симптомах новых штаммов коронавируса.

Специалист заявила в интервью «Ленте.ру», что в последнее время у больных COVID-19 пациентов часто происходят разрывы легких (пневмотораксы и пневмомедиастинумы), хотя симптомы в самом начале их заболевания были легкими. При таких осложнениях требуется хирургическое вмешательство.

Из новых признаков ковида инфекционист выделила рвоту, диарею и боли в животе. Из-за того, что пациенты могут спутать эти симптомы с проблемами с ЖКТ и затягивают с походом ко врачу, у них может начаться обезвоживание.

Станкевич пояснила, что дельта-штамм практически вытеснил все остальные варианты коронавируса. Стоит отметить, что для него не характерна потеря обоняния. Кроме того, у ковида снизился инкубационный период.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист из Петербурга назвала срок начала четвертой волны COVID-19.