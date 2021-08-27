В Петербурге утренние пробки составили 3 балла

Утром в пятницу в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 19 августа пробки оцениваются на три балла. Дорожная ситуация останется стабильной как минимум до 14 часов.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга – на Садовой улице, Невском проспекте, на Большой и Малой Морской.

Движение затруднено на Московском и Измайловском проспектах, набережной Обводного канала и Лиговском проспекте.

На севера города «стоят» местами Кантемировский и Большой Сампсониевский проспекты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.