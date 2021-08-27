В Петербурге утренние пробки составили 3 балла

В Петербурге утренние пробки составили 3 балла
Дорожная ситуация на утро 27 августа. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Утром в пятницу в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 19 августа пробки оцениваются на три балла. Дорожная ситуация останется стабильной как минимум до 14 часов.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга – на Садовой улице, Невском проспекте, на Большой и Малой Морской.

Движение затруднено на Московском и Измайловском проспектах, набережной Обводного канала и Лиговском проспекте.

На севера города «стоят» местами Кантемировский и Большой Сампсониевский проспекты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

дорожная ситуация дтп пробки


 

Новости партнеров
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге утренние пробки составили 3 балла
Петербуржец надругался над двумя детьми своей сожительницы
В Колпино мужчина избил табуреткой своего отчима
Спасатели нашли трех маленьких детей, заблудившихся в лесу Ленобласти
Во Владивостоке девушка утонула, когда искала место для селфи
До 20 градусов тепла ожидается в Петербурге 27 августа
В субботу «Ласточка» отправится в Выборг с «туристическим ...
Власти Казахстана допускают версию поджога на складе с боеприпасами