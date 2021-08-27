Лингвисты из Петербурга составили коронавирусный словарь

Ученые из Института лингвистических исследований Российской Академии наук создали словарь русского языка коронавирусной эпохи.

В сборник, опубликованный на сайте учреждения, вошло около 3,5 тыс. слов, словосочетаний и поговорок, которые появились за время пандемии — с марта 2020 года. В нем можно увидеть слова, которые встречались на просторах Сети или в средствах массовой информации. Вот лишь некоторые из них:

коронавт (медработник)

гречкодемия (ажиотаж на гречневую крупу)

антимасочник

ковид

Словарь коронавирусной эпохи вышел тиражом в 500 экземпляров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась, однако заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне. В ВОЗ призвали готовиться к новой волне пандемии осенью.