Лингвисты из Петербурга составили коронавирусный словарь

Лингвисты из Петербурга составили коронавирусный словарь
В словарь вошли 3500 слов. Фото: Комздрав

Ученые из Института лингвистических исследований Российской Академии наук создали словарь русского языка коронавирусной эпохи.

В сборник, опубликованный на сайте учреждения, вошло около 3,5 тыс. слов, словосочетаний и поговорок, которые появились за время пандемии — с марта 2020 года. В нем можно увидеть слова, которые встречались на просторах Сети или в средствах массовой информации. Вот лишь некоторые из них:

  • коронавт (медработник)
  • гречкодемия (ажиотаж на гречневую крупу)
  • антимасочник
  • ковид

Словарь коронавирусной эпохи вышел тиражом в 500 экземпляров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась, однако заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне. В ВОЗ призвали готовиться к новой волне пандемии осенью.

коронавирусная пандемия Россия словарь


 

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