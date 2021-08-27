В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии осенью

В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии осенью
В ВОЗ призвали страны быть готовыми к новым эпидемиям ковида. Фото: комитет по здравоохранению

В следующие три месяца нужно выработать меры по реагированию на будущие пандемии. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, ситуация в мире стабилизировалась, однако заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

Во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter. Генеральный директор ВОЗ призвал страны готовиться к новой волне пандемии в предстоящем сезоне.

Напомним, на первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США, на втором месте находится Индия, следом идет Бразилия. Россия переместилась на четвертой строчке: в стране зафиксировано 6 728 699 инфицированных, скончались от COVID-19 176 127 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса Pfizer незначительно повышает риск развития болезней сердца, в том числе миокардита.

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