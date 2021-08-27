Замруководителей трех районов Петербурга лишили премий за плохую подготовку к зиме

Бондаренко отметил, что состояние всех технических помещений должно быть надлежащим, особенно когда город готовится к зиме. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Бондаренко отметил, что состояние всех технических помещений должно быть надлежащим, особенно когда город готовится к зиме. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге лишили премий заместителей глав администраций по ЖКХ, руководителей ГУЖА и управляющих компаний трех районов. Соответствующее указание накануне дал вице-губернатор города Николай Бондаренко.

В минувшие выходные жилищный комитет в рамках подготовки к зиме оценивал состояние жилых домов. В результате были выявлены нарушения управляющих компаний в части содержания подвальных и технических помещений.

Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора, в настоящее время управляющие организации Северной столицы завершают подготовку домов к зиме. До 16 октября проводится масштабная проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга предупредили об ограничениях дорожного движения с 28 августа по 19 ноября на нескольких улицах.