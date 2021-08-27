Замруководителей трех районов Петербурга лишили премий за плохую подготовку к зиме

Замруководителей трех районов Петербурга лишили премий за плохую подготовку к зиме
Бондаренко отметил, что состояние всех технических помещений должно быть надлежащим, особенно когда город готовится к зиме. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге лишили премий заместителей глав администраций по ЖКХ, руководителей ГУЖА и управляющих компаний трех районов. Соответствующее указание накануне дал вице-губернатор города Николай Бондаренко.

В минувшие выходные жилищный комитет в рамках подготовки к зиме оценивал состояние жилых домов. В результате были выявлены нарушения управляющих компаний в части содержания подвальных и технических помещений.

Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора, в настоящее время управляющие организации Северной столицы завершают подготовку домов к зиме. До 16 октября проводится масштабная проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга предупредили об ограничениях дорожного движения с 28 августа по 19 ноября на нескольких улицах.

бондаренко новости СПб


 

Новости партнеров
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Замруководителей трех районов Петербурга лишили премий за плохую подготовку ...
Хотела только нос поправить. Почему девушка умерла во время пластики
Петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях до середины ноября
Лингвисты из Петербурга составили коронавирусный словарь
В Ленобласти мужчина избил годовалую падчерицу
Пешехода-нарушителя дважды сбили иномарки на Свердловской набережной
В результате ДТП в Колпино пострадали дети
Молодого угонщика каршеринга задержали на Маршала Казакова