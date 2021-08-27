Петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях до середины ноября

Жителей Петербурга предупредили об ограничениях дорожного движения с 28 августа по 19 ноября на нескольких улицах. Об этом сообщили на сайте ГАТИ.

Так, с 28 августа по 30 сентября движение транспорта ограничат по Тепловозной улице от Прибрежной улицы до Скачкова переулка. ГУП «Водоканал Петербурга» проведет на участке работы по прокладке канализационных сетей.

С 1 сентября по 19 ноября поэтапно будут ораничивать и закрывать движение по проспекту Обуховской Обороны от улицы Штюбе до улицы Ольги Берггольц. Сотрудники «СК «Орион плюс» продолжат работы по ремонту дорожного покрытия.

Напомним, что с 27 по 29 августа в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей закрывается движение транспорта по улице Зодчего Росси. Работы начали сотрудники ООО «ПетербургГаз».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в тоннеле дамбы ограничат движение до 27 августа.