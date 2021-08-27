Директор лицея, куда не взяли ребенка-инвалида, объяснил отказ

В лицее утверждают, что не знали об особенностях здоровья мальчика, а его мать настаивает, что сразу проинформировала об этом сотрудников школы. Фото: pixabay

В лицее утверждают, что не знали об особенностях здоровья мальчика, а его мать настаивает, что сразу проинформировала об этом сотрудников школы. Фото: pixabay

В лицей №369 Красносельского района Петербурга не приняли мальчика с инвалидностью. Как объяснил директор, в школе не знали об особенностях ребенка — ему отказали из-за отсутствия мест.

Директор лицея №369 Константин Тхостов подчеркивает, что в бланке заявления, поданном матерью дошкольника, не было информации о его проблемах со здоровьем. Как рассказал директор «Комсомольской правде», коллективу образовательного учреждения «Комсомольской правде», было известно лишь об аллергии.

Таким образом, основанием для отказа в зачислении стали не особенности здоровья, а попросту нехватка мест, заявляет Константин Тхостов. Он также добавил, что в лицее на данный момент учатся 14 детей с инвалидностью, и для них создана комфортная среда: педагоги обучены работать с такими ребятами, а школа оборудована всем необходимым для обеспечения их безопасности.

Как отреагировала на это заявление мама мальчика, не принятого в школу, неизвестно. Однако резонансный случай уже привлек внимание прокуратуры: образовательное учреждение теперь ждет проверка. Лицей №369 подозревают в нарушении прав ребенка на образование.

Между тем, возмущенная женщина обратилась за помощью в аппарат детского омбудсмена Анны Митяниной и конфликтную комиссию Красносельского района. Известно, что будущему первокласснику предложили учиться в школе №247 по соседству. Поступив, мальчик окажется 38-м ребенком в классе.

Напомним, что со слов матери особенного дошкольника ситуация была совсем иной, чем её представляет директор лицея. Петербурженка рассказывала, что подала документы в школу по месту жительства еще в апреле, и ей сразу отказали, узнав о сопутствующих обстоятельствах — правда, только в устной форме.

«Наверное, вам будет тяжело в нашей школе, поищите другие варианты», — «посоветовали» женщине во время подачи заявления. В июле она получила официальный отказ, где говорилось о нехватке мест.

Мать мальчика пыталась объяснить, что ездить в другую школу им тяжело, но, как заявили в образовательном учреждении, лицейская программа будет слишком сложной для ребенка с инвалидностью. Кто прав, кто виноват, теперь, видимо, разберется прокуратура.