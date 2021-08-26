Прокуратура проверит инцидент с отказом зачислять ребенка с инвалидностью в лицей Петербурга

Прокуратура Красносельского района Петербурга организовала проверку после сообщений о нарушении прав ребенка на образование в деятельности ГБОУ Лицей №369.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании, а также о его доступности для ребенка на территории района», — сообщили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали о том, что петербурженка из Красносельского района получила отказ от лицея №369, куда она собиралась зачислить своего сына с инвалидностью в первый класс. Несмотря на прописку, ребенка не взяли.

По словам матери будущего первоклассника, она подала документы в лицей по месту жительства еще в апреле.

Почти сразу ей дали отказ в устной форме. Узнав, что у мальчика инвалидность, ей сказали: «Наверное, вам будет тяжело в нашей школе, поищите другие варианты».

Женщина пояснила, что ездить в другую школу им будет тяжело. Однако в приемной комиссии настаивали, что ребенок не справится с их сложной программой.

Официальный отказ она получила в начале июля. В документе говорилось, что в этой школе нет мест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за высаженного из маршрутки инвалида заступился Кирилл Поляков.