Суд арестовал обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени

Суд арестовал обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени
по решению суда, он будет находиться под арестом до 25 октября. Фото: unsplash

В пятницу, 27 августа, Ленинский суд Тюмени заключил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного.

Как сообщает РИА «Новости», по решению суда, он будет находиться под арестом до 25 октября.

Напомним, школьница пропала 30 июня, после того как ушла на прогулку из дома на улице Судостроителей в Тюмени. К поискам ребенка привлекли следователей, полицию, волонтеров, спасателей и добровольцев. Пакет с ее останками был найден 19 августа на берегу озера Оброчное. Мертво тело девочки подозреваемый несколько дней хранил в холодильнике. Потом он упаковал тело в коробку от бытовой техники и обмотал скотчем, после чего спрятал коробку с останками на берегу озера Оброчное, где вскоре ее и нашли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тюмени нашли предполагаемого насильника и убийцу 8-летней девочки.

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