У половины переболевших COVID обнаружилось новое заболевание

У половины переболевших COVID обнаружилось новое заболевание
Средний возраст респондентов составил 60 лет. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Почти 85% людей, госпитализированных с COVID-19 в конце 2020 года, все еще ощущают симптомы вируса. К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского университета.

Специалисты проанализировали данные 253 пациентов, попавших в больницу с коронавирусом в конце осени 2020 года и зимой 2021 года. Средний возраст респондентов составил 60 лет.

Как сообщил Journal of Hospital Medicine, около 85% пациентов заявили, что даже после полного излечения у них проявились симптомы перенесенного вируса.

Кроме того, порядка 55% человек, переживших COVID-19, в течение полугода обнаружили у себя заболевания сердца и легких. Почти четверть участников опроса признались, что у них появился сильный кашель, а 20% пожаловались на учащенное или нерегулярное сердцебиение.

Около 16% периодически пользуются домашним кислородным аппаратом, а также испытывают проблемы с передвижением.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация в мире стабилизировалась, однако заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне. В ВОЗ призвали готовиться к новой волне пандемии осенью.

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