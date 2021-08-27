«Мегафон» узнал, какие фильмы 2021 года понравились петербуржцам

&#171;Мегафон&#187; узнал, какие фильмы 2021 года понравились петербуржцам
По данным собственного сервиса МегаФон ТВ, самой популярной картиной стала вторая часть комедии «Последний богатырь. Корень зла»*. Фото: Мегафон
С начала 2021 года в прокат вышло почти 100 отечественных фильмов. Ко дню российского кино аналитики МегаФона вычислили, какие из них больше всего полюбились зрителям Петербурга и Ленинградской области. По данным собственного сервиса МегаФон ТВ, самой популярной картиной стала вторая часть комедии «Последний богатырь. Корень зла»*.
В рейтинг новинок отечественного кинематографа, составленный аналитиками, также вошли семейные фильмы «Родные»* и «Пара из будущего»*. Замыкают топ-5 боевик о российских бойцах в Центральноафриканской Республике «Турист» и короткометражка «Сексоголики»*. Любимым жанром у жителей региона стали комедии: на долю такого развлекательного контента приходится порядка 38% от общего числа просмотров.
Следом идут драмы (чуть более 25%) и приключения (почти 9%). Также аналитики отметили, что несмотря на то, что топ возглавляют российские фильмы, в целом зрители Петербурга и Ленобласти предпочитают зарубежные ленты – их смотрят почти 80% пользователей сервиса.
При этом с сериалами наблюдается другая ситуация. Многосерийным отечественным и зарубежным картинам аудитория отдает предпочтение в равной степени. Среди новинок самыми популярными стали «Happy End»**, «Совершенно летние»** и «Непосредственно Каха. Женитьба»*.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что создателей фильма «Цой» могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение авторских прав.
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