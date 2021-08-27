Учил дисциплине: за что житель Ленобласти избил годовалую падчерицу тапком

24-летний молодой человек решил избить годовалую падчерицу тапком, желая наказать девочку. В результате малышка оказалась в больнице в тяжелом состоянии со множественными травмами.

В пятницу, 27 августа, во Всеволожском районе заключили под стражу 24-летнего жителя Ленинградской области, обвиняемого в покушении на убийство. Он набросился на дочь своей избранницы, вместе с которой делил жилплощадь в поселке имени Свердлова. Столь жестоким образом парень собирался привить девочку дисциплину.

Наказание за проступок, — неизвестно, какой, — оказалось несоизмеримо зверским. Молодой человек схватил резиновый тапок и нанес малышке множество ударов. Ребенок в итоге оказался в детской больнице №2. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости и ушибы печении поджелудочной железы. Состояние тяжелое, констатируют врачи.

Инцидент произошел в среду, 25 августа, когда 20-летняя мама девочки вышла в магазин, оставив ребенка под присмотром нетрезвого отчима. Следователи считают, что парень давно испытывал неприязнь к ребенку и воспользовался моментом, решив «проучить» малышку. Крики понеслись до соседей, которые, к счастью, догадались вызывать полицию.

Преступника задержали: сейчас он находится под стражей и ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Кроме того, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних подготовили пакет документов, которые направят в органы опеки. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще одна жуткая история недавно вскрылась на Васильевском острове: 11 раз судимый 44-летний петербуржец неоднократно надругался над семилетним пасынком, снимая процесс на видео. Ролики распространились сначала среди его знакомых, а потом в Сети, где были замечены сотрудниками правоохранительных органов. Педофила вычислили и задержали, ему уже предъявлено обвинение.