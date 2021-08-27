Торги на «СПб Бирже» приостановлены из-за технического сбоя

Торги на «СПб Бирже» приостановились из-за технических неполадок.

О возобновлении работы биржи объявят сразу, как только устранят неполадки. На данный момент ведутся работы по выяснению причин сбоя. Об этом сообщила пресс-служба «СПб Биржи».

ПАО «СПб Биржа» — один из крупных организаторов торгов иностранными ценными бумагами в стране. Биржа, несмотря на название, располагается в столице. Она предлагает большой диапазон инструментов по инвестированию в зарубежный бизнес.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Санкт-Петербургская биржа», которая является крупнейшая в России площадкой, торгующей ценными бумагами, сменила свое официальное название на «СПБ Биржа». Пресс-служба биржи пишет, что данные изменения были внесены в устав компании 2 июля. На английском языке новое название звучит как «SPB Exchange».