Возвращение легенды: Криштиану Роналду перешел в «Манчестере Юнайтед»

Возвращение легенды: Криштиану Роналду перешел в «Манчестере Юнайтед»
Криштиану Роналду будет играть в составе «Манчестер Юнайтед». Фото: скриншот Instagram

Один из величайших футболистов в истории футбола, пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду вернулся в английский клуб «Манчестер Юнайтед»после трех лет в составе туринского «Ювентуса».

По данным итальянского журналиста Ди Марцио, речь идет о контракте на два года с зарплатой 25 млн фунтов за сезон. При этом издание The Athletic сообщает, что стоимость трансфера составляет 15 млн фунтов плюс бонусы в размере 8 млн.

Отметим, что трансфер стал возможен ввиду того, что итальянская команда нуждалась в разгрузке зарплатной ведомости после ряда неудач в Лиге чемпионов и на фоне коронавирусных ограничений, не позволяющих клубу как ранее генерировать прибыль.

Еще в четверг болельщики ожидали переход в другой английский клуб — «Манчестер Сити», однако ситуация изменилась за считанные часы. Дебюта игрока придется ждать две недели — после получения всех разрешений и выдачи визы. Вероятно, Роналду выйдет на поле в матче с «Ньюкаслом» 11 сентября после паузы на матчи сборных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российскому футболисту Артему Дзюбе исполнилось 33 года.

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