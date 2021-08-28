Переход Мбаппе в испанский футбольный гранд находится под угрозой срыва

Французский футбольный клуб «ПСЖ» отклонил второе предложение мадридского «Реала» о покупке одного из лучших нападающих современности Килиану Мбаппе.

Будущее французского форварда продолжает оставаться неопределенным. Парижане решили отказаться от 170 млн евро и 10 млн евро в качестве бонусов по 22-летнему французу, по данным издания Le Parisien.

Напомним, что в первый раз мадридцы хотели приобрести игрока за 160 миллионов евро, однако получили отказ. «Реал» начинает чувствовать, что, возможно, лучше подождать до следующего лета, чтобы пригласить футболиста бесплатно — контракт французского нападающего заканчивается в июле 2022 года.