В Петербурге воспитателям детсада на Яхтенной суд вынес меру пресечения

В детсаде на Яхтенной улице произошел неприятный инцидент. Фото: pixabay

В детсаде на Яхтенной улице произошел неприятный инцидент. Фото: pixabay

Приморский районный суд вынес меру пресечения трем воспитателям детского сада, которых подозревают в истязании детей.

Объединенная пресс-служба судов сообщает, что женщины так и не признали свою вину.

Суд вынес решение в отношении трех гражданок. Им запретили на время ходить на массовые мероприятия, поддерживать общение с людьми, кроме родственников, а еще отправлять письма и посылки.

Напомним, в декабре прошлого года жительница Петербурга обратилась в правоохранительные органы. Она объяснила, что в детском учреждении на улице Яхтенной воспитатели трогали её четырехлетнего малыша за ягодицы.

После данного инцидента в детсаде началась проверка. При жтом, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование не закончено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, проникший с ножом в детсад Кудрово, объяснил свое поведение.