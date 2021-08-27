В Петербурге воспитателям детсада на Яхтенной суд вынес меру пресечения

Приморский районный суд вынес меру пресечения трем воспитателям детского сада, которых подозревают в истязании детей.
Объединенная пресс-служба судов сообщает, что женщины так и не признали свою вину.
Суд вынес решение в отношении трех гражданок. Им запретили на время ходить на массовые мероприятия, поддерживать общение с людьми, кроме родственников, а еще отправлять письма и посылки.
Напомним, в декабре прошлого года жительница Петербурга обратилась в правоохранительные органы. Она объяснила, что в детском учреждении на улице Яхтенной воспитатели трогали её четырехлетнего малыша за ягодицы.
После данного инцидента в детсаде началась проверка. При жтом, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование не закончено.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, проникший с ножом в детсад Кудрово, объяснил свое поведение.