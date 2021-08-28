Жителя Ленобласти, совершившего поджог автомобиля отца, задержали

Жителя Ленобласти, совершившего поджог автомобиля отца, задержали
Мужчину задержали у дома 5 на Советской улице. Фото: скрин Google.Maps

В Выборгском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего поджог автомобиля отца.

Инцидент произошел в поселке Красносельское по улице Советской. 13 августа в отдел полиции обратился мужчина, который рассказал, что его 26-летний сын совершил поджог автомобиля «Форд Фокус» после чего скрылся.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 27 августа у дома 5 по улице Советской был задержан 26-летний мужчина. Уголовное дело возбудили по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина поджог собутыльницу после долгих издевательств в Ленобласти.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти ленобласть поджог


 

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Жителя Ленобласти, совершившего поджог автомобиля отца, задержали