В номер к солисту Rammstein, кажется, приходила российская полиция

Причины, по которым проводились следственные мероприятия, не выяснены.

Группа Rammstein приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Макларин» в поддержку партии «Родина». Музыканты остановились в Тверской области в комплексе «Завидово». Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

По предварительным данным, в ночь на субботу в номер к Тилю Линдеману приходили сотрудники правоохранительных органов. Непонятно, по какой причине проводились следственные мероприятия. Источники уверяют, что в итоге был задержан один из представителей группы. У него якобы произошел конфликт с силовиками.

Информация пока что не подтверждена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителя Ленобласти, совершившего поджог автомобиля отца, задержали.