Карпин: «Не хватает шуток Дзюбы? Теперь я буду клоуном»

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин прокомментировал отсутствие Артёма Дзюбы в национальной команде.

«Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что отсутствие футболиста может помочь команде, а может и нет. Все зависит от того, что будут делать игроки.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Капитаном национальной команды в последнее время был Артем Дзюба, но на ближайшие матчи он не был вызван в сборную России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал уход тренера Станислава Черчесова из национальной сборной. Событию спортсмен посвятил пост в Instagram-аккаунте. Футболист в первую очередь поблагодарил Черчесова за годы совместной работы.