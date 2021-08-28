Карпин: «Не хватает шуток Дзюбы? Теперь я буду клоуном»

Карпин: «Не хватает шуток Дзюбы? Теперь я буду клоуном»
Валерий Карпин. Фото: Российский футбольный союз

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин прокомментировал отсутствие Артёма Дзюбы в национальной команде.

«Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что отсутствие футболиста может помочь команде, а может и нет. Все зависит от того, что будут делать игроки.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Капитаном национальной команды в последнее время был Артем Дзюба, но на ближайшие матчи он не был вызван в сборную России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал уход тренера Станислава Черчесова из национальной сборной. Событию спортсмен посвятил пост в Instagram-аккаунте. Футболист в первую очередь поблагодарил Черчесова за годы совместной работы.

артем дзюба валерий карпин сборная россии


 

Новости партнеров
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
"ВАЗ" с тремя подростками разбился у Шугозера, возбуждено уголовное дело
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мотоциклист попал под колеса автомобиля в центре Петербурга
Карпин: «Не хватает шуток Дзюбы? Теперь я буду клоуном»
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Романа Громадского
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В ЗАГСе перечислили самые редкие имена новорожденных петербуржцев
Более 3 тыс. петербуржцев сменили имя с начала года
На Загребском бульваре водитель сбил самокатчика
В галереях Гостиного двора прошел танцевальный батл