В Афганистане расстреляли известного певца Фавада Андараби

В Афганистане был убит исполнитель народной музыки и песен Фавад Андараби. Его расстреляли боевики захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран).

Трагедия случилась в субботу, 28 августа в провинции Баглан. Как сообщил телеканал Times Now со ссылкой на его родственников, певца вывели из дома и расстреляли. Сын погибшего подтвердил информацию о случившемся.

Исполнитель в своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал «Талибан». Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу».

Напомним, в Афганистане сложилась довольно напряженная ситуация. Несколько недель назад боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран) в кратчайшие сроки организовали быстрое наступление по территории всей страны. Они заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в столицу данного государства и взяли под контроль президентский дворец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ и других стран.