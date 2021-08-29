COVID-пациенты устроили оргию в госпитале Таиланда

Полиция Таиланда провела рейд в госпитале, где пациенты с COVID-19 устраивали оргии и нарко-вечеринки. Об этом сообщает издание The Nation Thailand.

Речь идет о госпитале для инфицированных пациентов, развернутом в провинции Самутпракан поблизости от Бангкока. Персонал учреждения обратился к правоохранителям с жалобами на конфликты с пациентами.

В ходе обысков полицейские обнаружили материалы с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен факт употребления пациентами наркотиков, а также оргии.

Личности нарушителей установить не удалось. При этом у пациентов изъяли партию контрабандных сигарет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристам, привитым российской вакциной от COVID-19 «Спутник V», разрешили въезжать на территорию тайских Пхукета и Самуи без прохождения карантина.