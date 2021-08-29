Полиция нашла баллоны с «веселящим» газом в клубах на Думской

По фактам незаконной продажи закиси азота возбуждены административные дела. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

По фактам незаконной продажи закиси азота возбуждены административные дела. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Рейд по ночным клубам в центре Петербурга вывел полицию на «веселящий» газ в заведениях на улицах Думская и Ломоносова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, рейд по ночным клубам провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Стражи порядка искали факты продажи закиси азота, который называют «веселящим» газом. Его свободное распространение запрещено законом.

В результате проверок полиция изъяла в ночных клубах на Думской и Ломоносова 30 баллонов с закисью азота. Кроме того, правоохранители выявили около десятка отдыхающих в состоянии наркотического опьянения, их привлекли к ответственности.

«По фактам незаконной продажи закиси азота возбуждены административные дела», — заключили в главке МВД.

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