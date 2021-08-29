Скелет нашли недалеко от детского лагеря в Киришском районе

Скелет нашли недалеко от детского лагеря в Киришском районе
Тело обнаружили неподалеку от детского лагеря. Фото: pixabay

В Киришском районе Ленобласти выясняются обстоятельства гибели неизвестного мужчины.

О пугающей находке стало известно в субботу, 28 августа. Скелетированный труп обнаружили около 14 часов в лесном массиве в километре от детского лагеря «Энергетик» в посёлке Будогощь.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, определить возраст погибшего не представляется возможным. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Правоохранители изъяли с места происшествия штаны, резиновые сапоги и кошелек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что труп продавца в крови нашли в магазине на улице Комсомола.

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